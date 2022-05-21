الجامعة العربية تحتفل غدا باليوم العربى لكفاءة الطاقة لعام 2022

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تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) الاحتفالية العاشرة باليوم العربى لكفاءة الطاقة غدا الأحد، بمقر الأمانة، تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

تتضمن الاحتفالية، مراسم تسليم جائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول موضوع "أفضل أنظمة لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية" للفائز بالمركز الأول ، وجلسة حوارية بعنوان " كفاءة استخدام الطاقة - العوائق والفرص".

وأشارت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر إلى أهمية المناسبة باعتبارها فرصة لتعريف المواطن العربي بدور جامعة الدول العربية في رفع كفاءة قطاع الصناعة في المنطقة العربية من خلال اعتماد تقنيات أكثر كفاءة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة إلى جانب تعزيز الكفاءات والقدرات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المحلية العربية.

وسوف تتناول الجلسة الحوارية، التعريف بمصادر استهلاكات الطاقة الكهربائية في القطاعات الصناعية، وأهم إجراءات ترشيد الاستهلاك، وأهمية إعداد المنشآت لنظم إدارة الطاقة وفرص لتطبيق مصادر الطاقة المتجددة في الصناعة.

كما تبرز الجلسة، أهمية توفر حلول وتقنيات مختلفة تؤدي إلى تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة في المشاريع الصناعية؛ بما في ذلك وأسعار شرائح الكهرباء في القطاع الصناعي والتدابير اللازمة لخفض الفاتورة.

وقالت "مطر" إنه ستجرى مناقشة التقدّم المحرز في المنطقة العربية في مجال كفاءة استخدام الطاقة "العوائق والفرص"، وستحدّد عدد من الأمثلة الدولية والإقليمية لأدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة، وتقييم فعاليّة السياسات على أرض الواقع بما يتماشى مع الأطر والسياقات الدوليّة والإقليميّة والوطنيّة القائمة.

كما ستحدّد استراتيجيّات لمعالجة العوائق الماليّة التي تحول دون رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي في المنطقة العربية، وستقترح حلول سوق ذكية ونماذج للحدّ من مخاطر كفاءة استخدام الطاقة لتوجيه تطوير أدوات خصوصيّة في المنطقة العربية.

يشارك في فعاليات تكريم الفائز بالمسابقة كبار المسؤولين من وزارات الكهرباء بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطاقة، فضلاً عن نخبة من الخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية؛ مما يعطيه بعداً استراتيجياً وصبغة عربية؛ حيث يمثل اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته هذه حدثاً عربياً رفيع المستوى.