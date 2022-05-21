التين الشوكى "فاكهة المصريين" بالصيف تتلألأ فى مزارع المنيا.. فيديو وصور

ويعد التين الشوكى واحدا من فواكه الصيف التى يحبها المنياوية وهو يزرع مرة واحدة فى العمر عن طريق غرس الـلواح الناتجة عن المحصول السابق وتركها لمدة 3 سنوات فى الأرض حتى يثمر الزرع.

يبدأ موسم حصاد محصول التين الشوكى فى منتصف شهر يونيه وحتى سبتمر ويزرع محصول التين الشوكى بالمنيا فى قرى غرب المنيا وسمالوط ومطاى شمال المحافظة وهو أحد الزراعات الغير مكلفة للمزارعين ولا يتم زراعتها بشكل كبير فى الأرض الطينية بل تتركز زراعتها فى الأرض الصحراوية فى 3 محافظات فقط بينهم المنيا.