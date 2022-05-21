اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التين الشوكى "فاكهة المصريين" بالصيف تتلألأ فى مزارع المنيا.. فيديو وصور

السبت، 21 مايو 2022 10:00 ص
التين الشوكى "فاكهة المصريين" بالصيف تتلألأ فى مزارع المنيا.. فيديو وصور مزارع التين الشوكى فى المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفويون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مزارع التين الشوكى بمحافظة المنيا وبالتحديد من مركز سمالوط أكثر المراكز زراعة للتين الشوكى بين محافظات جمورية مصر العربية بعد أن زادت المساحات بشكل كبير فى غرب المنيا .
 
 
ويعد التين الشوكى واحدا من فواكه الصيف التى يحبها المنياوية وهو يزرع مرة واحدة فى العمر عن طريق غرس الـلواح الناتجة عن المحصول السابق وتركها لمدة 3 سنوات فى الأرض حتى يثمر الزرع. 
 
يبدأ موسم حصاد محصول التين الشوكى فى منتصف شهر يونيه وحتى سبتمر ويزرع محصول التين الشوكى بالمنيا فى قرى غرب المنيا وسمالوط ومطاى شمال المحافظة وهو أحد الزراعات الغير مكلفة للمزارعين ولا يتم زراعتها بشكل كبير فى الأرض الطينية بل تتركز زراعتها فى الأرض الصحراوية فى 3 محافظات فقط بينهم المنيا. 
 
مزارع التين الشوكي
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(1)
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(2)
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(3)
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(4)
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(5)
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(6)
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(7)
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(8)
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(9)
 
مزارع-التين-الشوكى-فى-المنيا-(10)

 


التين الشوكى

محصول التين الشوكى

زراعة التين الشوكى

اخبار المنيا

محافظة المنيا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة