التموين: إنشاء 22 سوقا نصف جملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة لمواجهة الأسعار

ابراهيم حسان

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء أسواق نصف جملة بنظام حق الانتفاع لزيادة الحجم المعروض وذلك خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسواق الجملة تكون كبيرة وتبلغ مساحتها 100 فدان، وبجانب ذلك سيتم إنشاء أسواق نصف جملة بدلا من الشوادر المقامة في الشوارع وذلك للحفاظ على أسعار متوازنة حتى نهاية هذا العام.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي أن هناك حاجة لإنشاء أسواق نصف الجملة بمساحات مختلفة وتبدأ من 2 فدان حتى 10 أفدنة داخل المناطق كثيفة السكان مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.

وأكد مساعد أول زير التموين إن إنشاء أسواق نصف جملة بنظام حق الانتفاع تحافظ على استقرار أسعار السلع، موضحا أن مصر تحتاج إلى إنشاء 22 سوق جملة بمساحات كبيرة وهو ما يوفر على توافر السلع بأسعار مناسبة.