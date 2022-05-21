اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 09:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تتيح لطلاب أولى ثانوى أداء امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

السبت، 21 مايو 2022 08:51 ص
التعليم تتيح لطلاب أولى ثانوى أداء امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت طلاب الثانوى العام
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الفيزياء إلكترونيا في المدارس على التابلت، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مكافحة الغش، كما وجهت بذليل أي عقبات أو مشكلات من شأنها تعطيل الطلاب في الدخول على سيستم الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حذرت الطلاب من الغش وتصوير الأسئلة، موضحة أنه يتم رصد كل من يحاول الغش ولدى الوزارة اسماء وبيانات من غش وصور الأسئلة وقام بنشرها على صفحات الغش .

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.


التربية والتعليم

الامتحانات الإلكترونية

تجهيز التابلت للامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

جدول امتحانات الأول الثانوى

امتحان اللغة الفيزياء

اخبار التعليم

امتحان الانجليزى للثانى الثانوى

مسودة الكتابة

امتحانات 2022


الموضوعات المتعلقة

طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الفيزياء ورقيا بالمدارس..والتعليم تحذر من الغش

السبت، 21 مايو 2022 08:10 ص

194 ألف طالب بالقاهرة يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية

السبت، 21 مايو 2022 06:59 ص

"التعليم" توضح موانع المشاركة فى أعمال امتحانات الدبلومات والثانوية العامة

السبت، 21 مايو 2022 06:00 ص

طباعة أسئلة الثانوية العامة والبابل شيت وورقة المفاهيم.. "التعليم" تعلن ترك مسودة يستخدمها الطالب فى الخطوات.. وتؤكد: الحفاظ على سرية الاختبارات وتظريف الأسئلة لخروجها من المطبعة قبل انطلاق الاختبارات

السبت، 21 مايو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة