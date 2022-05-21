التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا فى ترعة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بسوهاج بدفن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات لقيت مصرعها غرقا بدائرة مركز شرطة سوهاج عقب سقوطها بترعة مجاورة لمنزلها بدائرة المركز بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق ".

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بغرق طفلة داخل ترعة وتم نقلها للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول الطفلة ندي ع م م 10 سنوات تلميذه وتقيم بناحية دائرة المركز " جثة هامدة " وبسؤال شقيقها المدعو ياسر ع م م 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء سير شقيقته المذكورة علي حافة الترعة المجاورة للمنزل إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.