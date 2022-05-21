التحقيق فى اتهام فنان شهير بحادث تصادم وإصابة شاب بسيارته بالشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة بالشيخ زايد فى واقعة اتهام فنان شهير باصطدام سيارته فى سيارة يستقلها شاب بمدينة الشيخ زايد، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة فى مناطق متفرقة من الجسد.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبى للمصاب.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث فنان شهير، ويدعى "م.ه"، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.