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الاستماع لأقوال الفنان مصطفى هريدى فى اتهامه بحادث تصادم بالشيخ زايد

السبت، 21 مايو 2022 11:54 ص
الاستماع لأقوال الفنان مصطفى هريدى فى اتهامه بحادث تصادم بالشيخ زايد الفنان مصطفى هريدى- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تستمع النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال الفنان مصطفى هريدي فى اتهامه بإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد.
 
وكشفت التحقيقات أن المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطب صناعى فوجئو بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.
 
وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبى للمصاب.
 
وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.
 
كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدى، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 

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