اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإسكان: تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز فى شمال الواحة بأكتوبر الجديدة 1 يونيو

السبت، 21 مايو 2022 10:13 ص
الإسكان: تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز فى شمال الواحة بأكتوبر الجديدة 1 يونيو الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022، وحتى الخميس 4/8/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثاني بمنطقة شمال الواحة، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.
 
وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن على العملاء الفائزين بقطع الأراضي التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1 : 40، يوم الأربعاء 1/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الخميس 2/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأحد 5/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 6/6/2022، والقطع من 161 : 184، يوم الثلاثاء 7/6/2022، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 38، يوم الأربعاء 8/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الخميس 9/6/2022.
 
وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1 : 40، يوم الأحد 12/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 13/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 14/6/2022، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 15/6/2022، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1 : 38، يوم الخميس 16/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الأحد 19/6/2022، والقطع بالمجاورة الخامسة من 1 : 40، يوم الإثنين 20/6/2022، والقطع من 41 :  80، يوم الثلاثاء 21/6/2022، والقطع بالمجاورة السادسة من 1 : 40، يوم الأربعاء 22/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الخميس 23/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأحد 26/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 27/6/2022، والقطع من 161 : 200، يوم الثلاثاء 28/6/2022، والقطع من 201 : 230، يوم الأربعاء 29/6/2022.
 
وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السابعة من 1 : 40، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الثلاثاء 5/7/2022، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 45، يوم الأربعاء 6/7/2022، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 7/7/2022، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 17/7/2022، والقطع من 136 : 177، يوم الإثنين 18/7/2022، والقطع بالمجاورة التاسعة من 1 : 40، يوم الثلاثاء 19/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الأربعاء 20/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الأحد 24/7/2022، والقطع بالمجاورة العاشرة من 1 : 40، يوم الإثنين 25/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 26/7/2022، والقطع من 81 : 138، يوم الأربعاء 27/7/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 31/7/2022 :  الخميس 4/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

اكتوبر الجديده

اراضى الاسكان المميز


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة