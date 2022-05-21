الأوقاف تختتم الدورة التدريبية الدولية لـ70 إماما بكازاخستان

اختتمت وزارة الأوقاف اليوم السبت، الدورة التدريبية الدولية لعدد (70) إماما من أبناء كازاخستان أونلاين عبر الفيديو كونفرانس، في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية الرائد في مجال التدريب داخل مصر وخارجها.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الدورة التدريبية الدولية لأئمة كازاخستان انطلقت يوم الأحد الماضي لـ 70 إمامًا من دولة كازاخستان.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي تعمل الوزارة على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها :

1.التوسع في مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين .

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة" .

4.انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال .

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء القادم .

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدي العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع في لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع في القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .

وسنعلن تفصيلا وتباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية ، في سبيل استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي الوسطي الرشيد المستنير .