الأمير تشارلز يشارك السكان الأصليين في كندا الرقص.. فيديو

كتب: إيهاب محمد

نقلت عدة تقارير عالمية، مقطع فيديو يرصد مشاركة ورقص الأمير تشارلز مع أحفاد السكان الأصليين "المجتمع الدن" في كندا، والتى جاءت في إطار فعاليات اليوم الثالث لجولته والتي تركز عى العلاقات مع احفاد السكان الأصليين في كندا.

وشارك تشارلز فى بعض الحركات في رقص Dene Drum التقليدي، البالغ من العمر 1000 عام في يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية بكندا، وفقاً للفيديو الذى نشرته صحيفة انديبينت.

تحدث أمير ويلز إلى الزعيم إدوارد سانغريس والزعيم فريد سانغريس على انفراد حول القضايا التي تؤثر على السكان الأصليين في رحلته لرؤية قيادة الأمة الأولى في يلونايفز ديني في مبنى رئيس حكومة درايجيز في ديتا.

كما شاهد فريقين يشاركان في عروض مسابقة Dene Hand Game.



تشارلز



اثناء الرقص معهم

ابتسم بينما كان الراقصون يلتقطون صورا سيلفى، وقالت جينيفر دريجيز، 67 سنة، بعد ذلك: "لقد كان جيدًا حقًا، وكان لديه إيقاع، لقد بدا حقا وكأنه استمتع بنفسه".

وأضافت:"وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا، لقد قام للتو ورقص، لقد بدا وكأنه فعل ذلك من قبل".

قال إدوارد: "لقد كان رائعًا، لقد كان مناسبًا تمامًا، إنه يظهر أنه يهتم حقًا بالمجتمع، الرقصة التي تتكون من الطبول والغناء تؤدى في معظم التجمعات والاحتفالات".