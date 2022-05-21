اختتام دورة الشهيد الرفاعي للكرة الخماسية للطلاب و"حلوان" تحصد الذهبية

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكن فريق جامعة حلوان من حصد لقب دورة الشهيد الرفاعي للكرة الخماسية للطلاب بالفوز على جامعة كفر الشيخ بنتيجة6 /5، وحقق فريق جامعة بنها الفوز على فريق جامعة 6 أكتوبر و يحصد الميدالية البرونزية.

جاء ذلك خلال ختام نهائيات خماسي كرة القدم للطلاب ضمن دورة الشهيد الرفاعي التاسعة والأربعين، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور رشدي العدوي ، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد زينة، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجلاء إبراهيم، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ‏و‏الدكتور عمر الطحان عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات.

وحرص الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، على التواجد في النهائي وتوزيع كأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الثلاث مراكز الأولى، مهنئاً جميع الفرق الفائزة بالمراكز الأولى والمشاركين متمنيا لهم دوام التفوق الرياضي وتحقيق المراكز الأولى دائما ورفع اسم الجامعة في كل المحافل الرياضية، مشيداً بالتنظيم الرائع للمنافسات والروح الرياضية بين فرق جميع الجامعات المشاركة،مشيداَ بجهود الدولة والقيادة السياسية في الرعاية والاهتمام بمختلف الأنشطة التي تصقل مواهب الطلاب .

وأكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استمرار دعم إدارة الجامعة ورعايتها لكافة أنواع الأنشطة الطلابية باعتبارها محوراً مهماَ في بناء شخصية متكاملة للطلاب والعمل على تنمية قدراتهم البدنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة.

من جانبه قدم الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ الشكر والتقدير للدكتور عبد الرازق دسوقي وقيادات الجامعة، لدعمهم المُتواصل للأنشطة الرياضية بالجامعة ، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لممارسة الأنشطة في تأهيل الطلاب رياضيًا، مشيدا بالمستوى المُتميز للمشاركين، مما يعود بالنفع علي الطلاب المشاركين رياضيًا وثقافيًا،من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري الرياضي للجامعات.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، كما تولى متابعة المباريات الكابتن ياسر البرنس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.