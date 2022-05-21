اختبار دم جديد يمكن أن يكشف سرطان الأمعاء فى مراحله المبكرة

كتبت إيناس البنا

طور باحثون بريطانيون فحص دم جديد يمكنه الكشف عن المرحلة المبكرة من سرطان الأمعاء في 80 % من الحالات.

سرطان الأمعاء هو مصطلح عام للسرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة، واعتمادًا على مكان بدء السرطان ، يُطلق على سرطان الأمعاء أحيانًا سرطان القولون أو المستقيم.

وفقا لموقع " timesnownews" طور باحثون في جامعة سوانسي البريطانية اختبار الدم باستخدام مقياس رامان الطيفي، وأظهرت تجربة حديثة أن الاختبار التقط حوالي 80 % من السرطانات في المراحل المبكرة ، حسبما أفادت بي بي سي.

بمجرد أن يعطي المريض عينة صغيرة من الدم، يتم إطلاق الليزر من خلالها، ويعطي نمط باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن التحقق من النمط لمعرفة ما إذا كان السرطان قد تسرب إلى الدم. يمكن للأطباء بعد ذلك تسريع مسار المرضى للعلاج المبكر.

شملت التجربة 595 مريضا عبر غرب ويلز و 79 % من سرطانات الأمعاء في المراحل المبكرة و 100 % من سرطانات الأمعاء المتقدمة تم التقاطها عن طريق الاختبار.

يعني اختبار الدم أيضًا أن الأشخاص سيكونون قادرين على تجنب المزيد من الاختبارات ، مثل تنظير القولون، اختبار الدم يمكن استخدامه أيضًا للفحص أيضًا لاستبدال عينة البراز التي يُطلب حاليًا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا إنتاجها، وهذه العينات ليست دقيقة دائمًا ، مما يعني أنه يتم استدعاء الأشخاص أحيانًا دون داع لإجراء تنظير القولون.

قال الباحثين: "من المحتمل أن تكون مغيرًا حقيقيًا للحياة بالنسبة لنا جميعًا. هذا هو الشيء المثير حقًا في هذا الأمر".

"بدأ الفريق في البحث لمعرفة ما إذا كان هذا يمكنه تحديد أنواع السرطان الأخرى، وهذا طريق طويل جدًا ولكن إذا حدث ذلك - فسيغير الأمور حقًا."