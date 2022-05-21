اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 04:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"إعلام القاهرة" تدشن غدا حملة توعوية حول التأثيرات المناخية والتنمية المستدامة

السبت، 21 مايو 2022 03:16 م
"إعلام القاهرة" تدشن غدا حملة توعوية حول التأثيرات المناخية والتنمية المستدامة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تدشن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وإشراف الدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إعلام القاهرة اليوم الأحد، حملة توعوية حول التأثيرات المناخية والتنمية المستدامة، تزامنا مع الاستعدادات للمؤتمر المناخ 27 cop والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر 2022 وتنظمه وزارة البيئة بمدينة شرم الشيخ.

 

وعلى جانب آخر ، تستعد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لإنطلاق  المؤتمر العلمي الدولي للكية بجامعة القاهرة وعنوانها "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة "برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ورئاسة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية وذلك يوم 29 مايو الجارى.

 

ويناقش المؤتمر علي مدى 17 جلسة القضايا الخاصة بموضوعه من بينها خمس حلقات نقاشية و 12جلسة تناقش البحوث التي تقدم بها باحثون من مصر والعالم العربي.


إعلام القاهرة

هويدا مصطفى

اخبار مصر

التغيرات المناخية


الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية بمصر 2050

الخميس، 19 مايو 2022 08:13 م

رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية بمصر 2050.. مدبولي: تغير المناخ من أهم القضايا محليا وعالميا.. ومصر لن تألو جهدا خلال رئاسة COP27 فى الانتقال من مرحلة التزامات الدول إلى التنفيذ

الخميس، 19 مايو 2022 07:39 م

جوتيريش: التغير المناخى ووباء كورونا والحروب والنزاعات فاقمت من أزمة الغذاء

الخميس، 19 مايو 2022 06:28 م

رئيس فودافون مصر: استراتيجية متكاملة لدعم الاقتصاد الأخضر والتغير المناخى

الخميس، 19 مايو 2022 11:55 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة