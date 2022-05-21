إصلاح 3 أعطال بكسر فى ماسورة مياه شرب بقرية المدامود بحرى فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه نجح رجال قرية المدامود وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مساء الجمعة، فى إصلاح 3 أعطال بكسر ماسورة مياه الشرب بقرية المدامود بحري، وتمت إعادة ضخ المياه من جديد للقرية.

أضاف رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من إصلاح 3 أعطال كسر خطوط مياه الشرب بقرية المدامود بحرى، وهى خطوط المياه المؤدية إلى نجع جاد الكريم ونجع عبد الهادى ونجع على عبد الرحيم، موجهاً الشكر لرجال القرية وشركة المياه على جهودهم فى إصلاح الكسر.

وأوضح رئيس المدينة، أنه بعد وصول المياه للمنازل ضعيفة من الأمس، تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالزينية لدفع سيارة مياه نقية صالحة للشرب، وذلك لحين الانتهاء من العطل بعد صلاة الجمعة، موجهاً الشكر لجهود سكرتير قرية المدامود بحرى، ولكل رجال شركة مياه الشرب بالزينية برئاسة المهندس محمد عبده.

وفى نفس السياق أعلنت محافظة الأقصر، عن عمل محضر تنسيقى لبدء تنفيذ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي لمركز ومدينة الزينية، وشركة غاز مصر Egypt Gas Co، وذلك برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وكذلك خطة تعديل السيارات للعمل بالغاز.

ومن المقرر أن يغطى الغاز الطبيعى 5 قرى بالمركز بالإضافة لمدينة الزينية على أن يخدم قرابة 120 ألف نسمة، حيث تضم اللجنة فى عضويتها أحمد عبد النبي محمد نائب رئيس المركز، وعبد الفتاح محمد علي والمهندس مصطفى أبو النصر ممثلى شركة غاز مصر، والمهندس رفيق فهمي أحمد مدير تنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد ماهر أحمد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعبد الصبور مرتضي ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس خالد سيد محمد الشركة المصرية للاتصالات فرع الأقصر، والمهندس سعيد خراشي مدير هندسة كهرباء الزينية، وشعبان كريم علي مدير طرق الزينية، ومصطفى محمد إبراهيم رئيس قرية المدامود قبلي، ويوسف أحمد محمود رئيس قرية الزينية بحرى، وصلاح الدين إسماعيل رئيس قرية المدامود بحرى، ونور الدين جمعة رئيس قرية العشي، وهدي طواب شرقاوى رئيس قرية الصعايدة.