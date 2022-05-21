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إصابة 6 فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى فى سوهاج

السبت، 21 مايو 2022 11:49 م
إصابة 6 فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى فى سوهاج حادث - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الشرقى بجوار نقطة الكوله بسوهاج وقوع تصادم بين سيارة ملاكى  وسيارة ربع نقل على الطريق نتج عن التصادم إصابة 6 من مستقلى السيارتين تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.
 
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى ووجود مصابين وتم الدفع بقوات المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجناية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع مصادمة بحري نقطة الكولة بالطريق الزراعي الشرقي بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل نتج عن الحادث إصابة كلا من وليد . م  . ه ٢١سنة بجرح رضي بفروة الرأس وصبور . ج . خ  ١٩سنة بإشتباه كسر باليد اليمنى ومحمد . ع . ع  ١٩سنة بإشتباه كسر بالفقرات القطنية، وحازم . ج . ص  ٢٣سنة بكدمات شديدة بالظهر وعاطف عبد الراضي عبد الحميد  ٢٦سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقري و محمود . ع . ع  ٣٥سنة بإشتباه كسر باليد اليسرى تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج والحالة العامة للمصابين مستقرة.

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