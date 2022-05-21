إصابة 3 موظفين فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة 2 كابينة أمام مصنع الأسمنت القديم شرق النيل، نتج عنه إصابة 3 موظفين بإصابات متفرق.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلي موقع البلاغ، وجري نقل المصابين الي مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي ابرام عادل ابراهيم 30 سنة، مصاب بجرح قطعى بالراس 10سم، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، طه محمد حسين 25 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، محمد عبد العظيم علي 43 سنة، مصاب اشتباه نزيف داخلى، واشتباه مابعد الارتجاج، كسر بالفخذ و الساق و الذراعين، جميعهم موظف بشركة الكهرباء، وجار إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.