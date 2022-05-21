إصابة طفل بشرخ بالجمجمة صدمه توك توك في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب طفل إصابات بالغة، نتيجة اصطدام توك توك به، في أحد شوارع كرداسة بالجيزة، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، نتيجة اصطدام توك توك به، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن توك توك اصطدم بالطفل بأحد شوارع كرداسة، مما أسفر عن إصابته بشرخ بالجمجمة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه وتلقي العلاج.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.