اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 28 ألف جندي روسي وتدمير 1278 دبابة و204 طائرات

السبت، 21 مايو 2022 12:17 م
أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 28 ألف جندي روسي وتدمير 1278 دبابة و204 طائرات الحرب في أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل نحو 28 ألفا و850 جنديا روسيا وتدمير 1278 دبابة و204 طائرات منذ بداية العملية العسكرية الروسية حتى اليوم السبت.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية الرسمية، أن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 21 مايو بلغ نحو 28 ألفا و850 جنديا و1278 دبابة و3116 مركبة قتالية مدرعة و596 من الأنظمة المدفعية و201 من أنظمة الصواريخ متعدد الانطلاق و69 من أنظمة الدفاع الجوي و204 طائرات و169 مروحية و2178 مركبة و104 صواريخ كروز".

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها ما تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية الروسية دمرت مخازن وعربات عسكرية في أوديسا ومنطقة جيتومير بصواريخ عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية اليوم /السبت/ - "إن صواريخ عالية الدقة من طراز (كاليبر) دمرت أسلحة ومعدات أمريكية وأوروبية مرسلة للقوات الأوكرانية في منطقة جيتومير".

وأضاف: "لقد قضت القوات الجوية الروسية على 270 من المقاتلين القوميين الأوكرانيين، ودمرت 8 مستودعات ذخيرة في مختلف المناطق الأوكرانية".

ونوه كوناشينكوف بأن قوات الدفاع الصاروخي الروسي استطاعت إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو ـ 25" بالقرب من قرية بيليتسكوي في دونيتسك.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مساء أمس الجمعة تحرير مصنع "أزوفستال" بالكامل من الأوكرانيين.

 


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