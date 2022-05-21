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أسعار الدولار تستقر في تعاملات السبت 21 مايو 2022

السبت، 21 مايو 2022 10:00 ص
أسعار الدولار تستقر في تعاملات السبت 21 مايو 2022 اسعار الدولار اليوم
كتب - إسلام سعيد

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استقرت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم السبت، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في البنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 18.23 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

 

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.22 جنيه للشراء، 18.30 جنيه للبيع.

 

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

 

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
 

18.22 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

 

 


 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
 

18.23 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.

 

 

 


 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

18.24 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

18.23 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

 

18.24 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

18.25 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 

18.21 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

 

 


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