أسرة شاب دهسه الفنان مصطفى هريدى بسيارته تروى تطورات حالته الصحية.. لايف

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع أسرة الشاب عبد الله محمد عبد الله، أحد المصابين فى حادث الشيخ زايد الذى تسبب فيه الفنان مصطفى هريدى، وتحدث صالح محمد شقيق الضحية ووالد الضحية عن كواليس الحادث والحالة الصحية للمصابين بعد تلقيهم العلاج.

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابون والذى أدلى بعضهم بأقواله فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق معه أنه فوجئ بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

ونشر "اليوم السابع" تقرير بحجم الإصابات التى لحقت بالمصابين فى حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، بالاصطدام بسيارة يستقلها 4 أشخاص.

وتبين من خلال التقرير الطبى إصابة كلًا من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش.

فيما أصيب الفنان مصطفى هريدى بعدة إصابات متفرقة فى الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، حيث يتم التحقيق معه بسرايا النيابة.

وكشفت التحقيقات أنه المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطب صناعى فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبى للمصاب.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب فى حادث مرورى بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدى، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.