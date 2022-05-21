"أخلاقنا حياة" ندوة تثقيفية وملتقى حرفي لتعليم التفصيل بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "أخلاقنا حياة" بمركز شباب الابراهيمية، بحضور 25 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز الشباب لتعريفهن بمجموعة الضوابط الأخلاقية التي تحدد سلوك الفرد، وترسم له الطريق الذي يقوده إلى أداء واجباته الحياتية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ( إدارة الفتاه ) بالوزارة.

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه على هامش الندوة تم تنفيذ ملتقي حرفي بمشاركة 10 فتيات لتعليمهن وتدريبهن على فن التفصيل بالباترون وهو عبارة عن قياسات لأبعاد الجسم جميعها، بحيث تكون هذه القياسات دقيقة جداً عند أخذها لسهولة تطبيقها على القماش، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية وتمكين الفتاة اقتصادياً وتوفير لها حياة كريمة.

من جانبه ، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.