أحلى مكان فى الصيف.. المواطنون والزوار بشارع وممشى شيرى بالغردقة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد تليفزيون "اليوم السابع"، اقبال المواطنين علي شارع وممشي شيري السياحي بمدينة الغردقة والذي يعد من ضمن المناطق الترفيهية المختلفة بمدينة الغردقة، حيث يقبل عليه المئات يوميا من المواطنين من سكان المدينة وكذلك من الزوار من المحافظات الأخري.



ويشهد شارع شيري السياحي بقلب مدينة الغردقة من الساعات الأولي من المساء حتي الساعات الأولي من الصباح اقبال المواطنين علي الشارع والذي تم تحويله من شارع سير للسيارات الي منه مرورىها وانشاء حديقة وممشي سياحي ضخم يضم مقاعد رخامية وعدد من الأكشاك والمقاعد الخشبية.





وطرحت محافظة البحر الأحمر تلك الـكشاك للايجار مما ادي الي توفير جميع الخدمات من سوبر ماركت وكافيهات وغيرها من الخدمات للمواطنين، كما يشهد الممشي أماكن ومساحات كبيرة فارغة للعب الأطفال وكذلك تواجد أمني كبير لزيادة معدلات الأمان وحفظ الأمن داخل المكان.



ويعتبر ممشي شيري بالغردقة أكثر الأماكن اقبالا للمواطنين من بين الأماكن الترفيهية الأخري والتي من بينها ممشي النصر وممشي طريق المطار وممشي خلف منطقة السقالة، وكذلك كورنيش فلفلة والممشي السياحي القديم وكذلك شاطئ عام رقم 4.



إقبال المواطنين على شارع شيرى



المئات يوميا بشارع شيرى