اليوم السابع
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7 معلومات مهمة في بيان النيابة العامة تشرح آخر تطورات قضايا مستريحي أسوان

الجمعة، 20 مايو 2022 11:15 م
7 معلومات مهمة في بيان النيابة العامة تشرح آخر تطورات قضايا مستريحي أسوان النائب العام المستشار حمادة الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها في 28 قضية بأسوان، متهم فيها 37 شخصا، بدعوة الجمهور علنًا لتسليمهم أموالًا، واستثمارها مقابل الربح على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا.
 
 
وتضمن بيان النيابة 8 معلومات هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:
 
*النيابة العامة تباشر التحقيقات في ثمانٍ وعشرين قضية ( مستريح ) بأسوان.
 
*3922 ضحية لمستريحي أسوان.. والنيابة تستمع لأقوال 829 من المجني عليهم.
 
*النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار عشرين متهمًا وحبس 17  آخرين بالقضية.
 
 
*منع 37 متهم من السفر والتصرف في الأموال وإدراج الهاربين بقوائم الترقب.
 
*نصف مليار جنيه حجم الأموال المستولى عليها من الضحايا. 
 
*
5 ملايين جنيه قيمة 447 رأس ماشية مضبوطة بمزرعة أحد المتهمين بعد بيعها بالمزاد العلني.
 
*التحفظ علي مليون و380 ألف جنيه و16 قطعة ذهبية ضبطوا  بحوزة أحد المتهمين بخزينة المحكمة.
 
 
 

مستريح اسوان

مستريحين اسوان

النيابة العامة

حبس مستريح جديد


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