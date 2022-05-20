اليوم السابع
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6 عوامل وراء ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول 2022.. تعرف عليها

الجمعة، 20 مايو 2022 08:00 ص
6 عوامل وراء ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول 2022.. تعرف عليها النفط
كتبت - مروة الغول

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شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول مـن عـام 2022 ، مسجلة أعلى مستوياتها في عدة أعوام ، بدعم رئيسي من عدة عوامل وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الأول2022 لمنظمة "أوابك " و من تلك العوامل الأتى  ..
 
 
1- المخاوف المتزايدة بشـأن نقص الإمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في بعض مناطق الإنتاج الرئيسية ، لا سيما أوروبا الشرقية والشرق الأوسط .
 
2- اضطرابات الإمدادات في بحر قزوين . 
 
3- فضلاً عن الارتفاع في أسواق العقود الآجلة .
 
4- قـوة أساسيات سوق النفط الفعلية في حوض المحيط الأطلسي وبالتحديد في شمال غرب أوروبا .
 
5- السحب الإضـافي من مخزونات النفط الخام الأمريكية .
 
6- هوامش التكرير المرتفعة في جميع مراكز التكرير الرئيسية .
 
 
 وفي المقابل ، كان للمخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط في الصين - أكبـر مسـتورد عـالمي للنفط ، دوراً في الحد من الارتفاع في أسعار النفط ، حيث تجددت عمليات الإغلاق على خلفية أسوأ موجـة انتشار لفيروس كورونا المستجد منذ عامين ، مما دفع ببعض مصافي التكرير إلى تقليص عملياتها .

النفط

النفط الخام

ارتفاع أسعار النفط


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