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5 معلومات عن صادرات مصر من الملابس الجاهزة الربع الأول من 2022

الجمعة، 20 مايو 2022 05:00 ص
5 معلومات عن صادرات مصر من الملابس الجاهزة الربع الأول من 2022 صادرات
كتب إسلام سعيد

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أعلنت  ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، نجاح صادرات القطاع في تحقيق قفزة خلال الربع الأول من 2022 ، وذلك ضمن خطة الارتقاء بالصادرات المصرية وتحقيق مخطط المائة مليار دولار
 
صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت 47 % لتسجل 641 مليون دولار .
 
 435 مليون دولار صادرات القطاع بالفترة نفسها من العام الماضي.
 
الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستوردة من مصر بما قيمته 379 مليون دولار بالربع الأول من 2022 مقابل  240 مليون دولار بزيادة 58 %
 
 قارة أوروبا تأتى في المركز الثاني بما قيمته 114 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار بزيادة 25 %.
 
 
صادرات الملابس حققت زيادة بنسبة 37 % للدول العربية خلال الربع الأول من 2022 لتسجل الصادرات 76 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
 
 
وأكدت رئيس المجلس التصديري، أن مساعى المجلس مستمرة لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول لزيادة حجم الصادرات خاصة للدول العربية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تؤثر سلباً على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.

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