اليوم السابع
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4 شروط هامة يجب معرفتها قبل التقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2021

الجمعة، 20 مايو 2022 12:55 م
4 شروط هامة يجب معرفتها قبل التقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2021 النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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حددت النيابة الإدارية 4 شروط هامة يجب توافرها للمتقدمين لمسابقة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

 

1 _ ضرورة أن يكون التقدير التراكمى للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية "جيد"

 

2 _ ألا يزيد عمر المتقدم 20 سنة حتى تاريخ 6 يونيو 2022، وهو تاريخ آخر يوم للتسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالنيابة الإدارية.

 

3 _ ضرورة توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

 

4 _ ضرورة اجتياز جميع الاختبارات التي تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

 

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

 

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.


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