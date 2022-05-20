28 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر من الملابس الجاهزة فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

شهدت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 173 مليون و667 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، ارتفاعا من 145 مليون و371 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بزيادة بلغت 28 مليون و296 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن صادرات مصر من الملابس الجاهزة جاءت ضمن قائمة السلع التي ساهمت في ارتفاع الصادرات المصرية خلال فبراير الماضي، وتعتبر الملابس الجاهزة ضمن قائمة السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمة صادراتها الإجمالية نحو مليار و755 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليار و446 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 308 مليون و769 ألف دولار.

وشملت قائمة صادرات السلع تامة الصنع أيضا كلا من الخضر المجمدة والتي بلغت قيمتها 23 مليون و312 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 18 مليون و581 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 4 ملايين و731 ألف دولار، يليها صادرات منتجات ألبان وبلغت 19 مليون و702 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 20 مليون و893 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليون و191 ألف دولار.