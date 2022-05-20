126 غرامة بشأن حفلات الحكومة البريطانية خلال فترة إغلاق كورونا

وكالات

قالت الشرطة البريطانية، إنها أنهت تحقيقها المتعلق بإقامة حفلات في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننج ستريت خلال فترة الإغلاق التي فرضت لمكافحة كورونا.

وأكدت الشرطة، أنها أصدرت إجمالي 126غرامة، ومن بين الذين غرموا، 53 رجلا و73 امرأة، وفرضت أكثر من غرامة على بعض الأشخاص.

وفرضت غرامة على جونسون، ووزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي، بسبب تجمع في مكتب رئيس الوزراء للاحتفال بعيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو 2020 عندما كان الاختلاط الاجتماعي محظورا، حسبما أفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية.

وقال داونينغ ستريت إن بوريس جونسون لن يواجه أي إجراءات أخرى، كما تلقت زوجته كاري جونسون تأكيدا على أنها لن تواجه أي إجراء آخر.

وأفادت الشرطة بأن الغرامات متعلقة بثمانية تواريخ أقيمت فيها أحداث في داوننغ ستريت ومكاتب حكومية أخرى في الفترة بين مايو 2020 وأبريل 2021 عندما كانت إجراءات الإغلاق سارية لمنع انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، دعا حزب العمال إلى نشر التحقيق بالكامل، وقالت نائبة الزعيم أنجيلا راينر: "حدث خرق لقواعد الميزان الصناعي في قلب شارع بوريس جونسون في داونينغ ستريت.. يجب أن نرى الآن على وجه السرعة تقرير سو غراي ينشر بالكامل.. لقد حان الوقت لرئيس الوزراء للتوقف عن الاختباء".

وصرح بأنه "بينما ضحى الشعب البريطاني بالكثير، كسر داونينغ ستريت بوريس جونسون القواعد.. بريطانيا تستحق الأفضل".

جدير بالذكر أن التحقيق الذي بدأ في 25 يناير، شارك فيه فريق من 12 محققا وبلغت تكلفته الإجمالية 460.000 جنيه إسترليني.