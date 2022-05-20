ولى العهد السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

كتب محمد جمال

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، من الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وعبرولى العهد، في بداية الاتصال عن التهنئة لرئيس الجمهورية الفرنسية بإعادة انتخابه.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.

يذكرأن، كشفت الحكومة الفرنسية بعد إنهاء رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اختيار أعضاء فريقها الوزارى، ويأتى هذا بعد 4 أيام من اختيار الرئيس ماكرون لبورن، لتكون على رأس حكومته، إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية في 24 أبريل 2022.

أسماء وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة إليزابيث بورن

تم تعيين عضو البرلمان الأوروبي كريسولا زاكاروبولو وزيرة دولة للتنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية، وملحقًا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية.

شارلوت كوبل، قاضية، الوزيرة المسئولة عن الأطفال.

جوستين بنين وزير الدولة المسؤول عن البحر، لرئيس الوزراء ، إليزابيث بورن.

عينت القاضية إيزابيل روما وزيرة منتدبة مسؤولة عن المساواة بين المرأة والرجل والتنوع وتكافؤ الفرص.

تم تعيين كريستوف بيتشو، عمدة أنجيه، وزيرا مفوضا مسؤولا عن السلطات المحلية.

أميلي دي مونتشالين وزيرًا للانتقال البيئي والتماسك الإقليمى.

سيلفي ريتايو وزيرة للبحث والتعليم العالي والابتكار.

ريما عبد الملك وزيرة للثقافة. خلفا لروزلين باشلو.

كليمان بون وزيراً للدولة لشؤون أوروبا.

أوليفيا جريجوار متحدثة رسمية باسم الحكومة، خلفت جبرائيل عتال.

فرانك ريستر وزيرا مسؤولا عن التجارة الخارجية.

جبريال عتال وزيراً منتدباً مسؤولاً عن الحسابات العامة.

أوليفييه فيران وزيرًا مفوضًا مسؤولاً عن العلاقات مع البرلمان والحياة الديمقراطية.

أميلي أوديا كاستيرا وزيرة للرياضة والألعاب الأولمبية.

Agnès Pannier-Runacher وزيرة لانتقال الطاقة.

يائيل براون بيفيه وزيرا للخارج.

ستانيسلاس جويريني وزيرا للخدمة العامة، خلفا Amélie de Montchalin.

مارك Fesneau وزير الزراعة والسيادة الغذائية، خلفا لجوليان دينورماندي.

داميان آباد وزيرا للتضامن والاستقلال الذاتي وذوي الإعاقة.

أوليفييه دوسوبت وزيرا للعمل والتوظيف الكامل والاندماج خلفا لإليزابيث بورن ، التي تقود الحكومة الآن.

عينت بريجيت بورجينيون وزيرة للصحة والوقاية.

سيباستيان ليكورنو وزيرا للقوات المسلحة. يخلف فلورنس بارلي.

المؤرخ باب ندياى وزيرا للتربية الوطنية والشباب.

لا يزال إريك دوبوند موريتى فى وزارة العدل.

كاثرين كولونا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، خلفا لجان إيف لودريان.

جيرالد دارمانين يحتفظ بمنصبه كوزير للداخلية.

بقي برونو لو مير في بيرسي وزيرا للاقتصاد والمالية والصناعية والسيادة الرقمية.

أليكسيس كوهلرأمينا عاما للإليزيه