وفد زراعة الإسكندرية يزور الشركة الوطنية للثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ

الإسكندرية أسماء على بدر

زار وفد من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ، المشروع القومي العملاق "الشركة الوطنية للثروة السمكية- بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ"، وضم الوفد، الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد الكلية، والدكتور أحمد محمد مهدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الوزيري رئيس مجلس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بالكلية، وطلاب قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بالكلية.



وأشار عميد الكلية، إلى أن المشروع يقع على مساحة (4000 فدان)، وهو من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويتكون المشروع من مفرخ أسماك الجمبري على مساحة (17 فدان) بطاقة إنتاجية 2مليار يرقة جمبري ومزرعة إنتاج الإسماك البحرية بأجمالي 453 حوض تربية و 155 حوض تحضين ومزرعة لإنتاج الجمبري مكونة من 655 حوض تربية وأخرى لإنتاج أسماك المياه العذبة بسعة 83 حوض، ويضم المشروع مركز أبحاث وتطوير و تدريب و مصنع لإنتاج الأعلاف و آخر لإنتاج عبوات الفوم وأيضاً مصنع لإنتاج الثلج المجروش هو الأول من نوعه في المنطقة بالأضافة لأكبر مصنع لتجهيز الأسماك والجمبري في صور مختلفة.



وأضاف عميد الكلية أن اللواء أحمد شمس مدير المشروع كان فى استقبال وفد الكلية، وقدم شرحاً وافياً عن المشروع وأهميته العلمية والإنتاجية والأقتصادية والأجتماعية والأمنية، وتفقد الوفد بعدها مكونات المشروع ومراحل الإنتاج المختلفة بداية من إنتاج الزريعة لأسماك البوري والبلطي والقاروص والجمبري وصولاً إلى المنتج النهائي بأستخدام أحدث التقنيات العلمية الحديثة.



