اليوم السابع
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وفاة طفل غرقا فى حمام سباحة أحد الأندية بالغربية

الجمعة، 20 مايو 2022 10:31 م
وفاة طفل غرقا فى حمام سباحة أحد الأندية بالغربية حمام سباحة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقى الطفل حاتم زين الدين 10 سنوات حتفه غرقا، فى حمام سباحة أحد الأندية بمدينة طنطا، أثناء التدريب، وتم نقل الجثة للمشرحة، وصرحت النيابة بدفن الجثة. 

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوصول الطفل لمستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة، بعدما تعرض للغرق في حمام سباحة.

وبسؤال أهليته تبين أثناء تواجده فى حمام سباحة أحد الأندية بمدينة طنطا، غرق فى مياه حمام السباحة أثناء التمرين، وفشلت محاولات إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة، تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

طنطا

غرق طفل في حمام سباحة بطنطا

مستشفى طنطا الجامعى


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