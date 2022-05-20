وزير خارجية لاتفيا: نخطط للاستغناء عن الغاز الروسى

وكالات

صرح وزير خارجية لاتفيا، إدجار رينكيفيتش، بأن بلاده تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي.

وقال رينكيفيتش: "نخطط لبناء محطات وقود والاستغناء عن الغاز الروسي"، وأشار الوزير إلى أن العملية الخاصة في أوكرانيا "ينبغي أن تنتهي في أقرب وقت ممكن".

وبحسب قوله، فإن ريجا واثقة من أن الناتو سيدعم دول البلطيق في صد "أي تهديدات"، مشيرا إلى أنه من المقرر "العمل على مبادئ جديدة للناتو" في قمة الحلف في مدريد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 23 مارس، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا إلى الروبل، من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات. ثم وقع الرئيس على مرسوم بهذ الشأن وقال إنه إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل اعتبارا من 1 أبريل، فإن روسيا ستعتبر هذا انتهاكا لعقود الغاز، وستوقف ضخه.