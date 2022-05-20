وزير البترول يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات التكرير فى الإسكندرية وأسيوط

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع وفد من مسئولى شركة تكنيب إينرجيز العالمية، برئاسة أرنود بيتون الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تكرير وتصنيع البترول الجديدة فى الإسكندرية وأسيوط، والتى تقوم الشركة بتنفيذها كمقاول عام بمشاركة الشركات المصرية إنبى وبتروجت، حيث تابع الوزير مع مسئولى الشركة مراحل تنفيذ الأعمال الجارية لمشروعى توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط .

وأكد الملا خلال الاجتماع أهمية تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة للحفاظ على التوقيتات الزمنية لتنفيذ المشروعين فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة لما يمثلانه من أهمية كبيرة فى ترشيد استيراد المنتجات البترولية، ودعم جهود القطاع فى توفير المنتجات البترولية وتأمينها للاستهلاك المحلى، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع بما يسهم فى تحقيق الأهداف المطلوبة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الجهود المبذولة من جانب قطاع البترول لتفعيل مبادرات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون، حيث أبدت شركة تكنيب إينرجيز اهتمامها بالمشاركة فى هذه المشروعات فى ضوء امتلاكها الخبرات والتقنيات اللازمة .