والد رئيس وزراء بريطانيا يحصل على الجنسية الفرنسية.. ويؤكد: استعدت هويتى

حصل ستانلى جونسون والد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون على الجنسية الفرنسية وصرح ‏لموقع إخبارى بلجيكى أنه رغب فى أن يحافظ على صلة مع الاتحاد الأوروبى بعد بريكست، وفقا ‏لصحيفة الاندبندنت.‏

وقال ستانلى جونسون، الذى كانت والدته فرنسية، لموقع ‏BFMTV، إن الحصول على الجنسية الفرنسية ‏كان شيئا ثمينا وسمح له بـاستعادة جزء من هويته.‏

وعلى عكس نجله، الذى قاد حملة مغادرة الاتحاد الأوروبى، فإن ستانلى جونسون صوت فى 2016 ‏للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبى، مع هذا فإنه غير من رأيه لاحقا قائلا "إن الوقت قد حان من أجل ‏المغادرة".‏

وقال داونينج ستريت إن قرار ستانلى جونسون الحصول على الجنسية الفرنسية هو "أمر شخصى لوالد ‏رئيس الوزراء".‏

وكان جونسون - الأب - أعلن أنه سيسعى للحصول على الجنسية الفرنسية فى ديسمبر قبل شهر من ‏مغادرة بريطانيا الكاملة للاتحاد الأوروبي.‏

وأكدت وزارة العدل الفرنسية إن ستانلى حصل على المواطنة الفرنسية، بعدما تقدم بطلب للحصول ‏عليها فى 18 نوفمبر 2021.‏

وخلال حديثه الجمعة، قال: "كنت سعيدا جدا.. أعد نفسى مرة أخرى مواطنا بالاتحاد الأوروبى، وهذا ‏جيد جدا"، واضاف: "إن الأمر أيضا له رمزية على المستوى العاطفى، فوالدتى وُلدت فى فيرساى، وكانت ‏جدتها، وكل العائلة هناك، أنه أمر ثمين لى أن أستعيد جزءا من هويتي".‏

ويمنع القانون الفرنسى أبناء المواطنين الفرنسيين من الحصول على الجنسية، إذا عاش الوالدان خارج ‏الدولة لأكثر من 50 عاما دون استخدام حقوقهم.‏

ومع هذا، قالت وزارة العدل إن جونسون الأب تمكن من إعادة تفعيل حقه فى الحصول على الجنسية ‏الفرنسية، مستفيدا من مادة لمن لهم علاقة "ثقافية، مهنية، اقتصادية، عائلية" بالدولة الفرنسية، ‏وأضافت أن الجنسية الفرنسية لجونسون تنطبق عليه فقط ولا تشمل نسله.‏