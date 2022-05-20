اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

والد رئيس وزراء بريطانيا يحصل على الجنسية الفرنسية.. ويؤكد: استعدت هويتى

الجمعة، 20 مايو 2022 10:36 م
والد رئيس وزراء بريطانيا يحصل على الجنسية الفرنسية.. ويؤكد: استعدت هويتى ستانلي جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل ستانلى جونسون والد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون على الجنسية الفرنسية وصرح ‏لموقع إخبارى بلجيكى أنه رغب فى أن يحافظ على صلة مع الاتحاد الأوروبى بعد بريكست، وفقا ‏لصحيفة الاندبندنت.‏

 

وقال ستانلى جونسون، الذى كانت والدته فرنسية، لموقع ‏BFMTV، إن الحصول على الجنسية الفرنسية ‏كان شيئا ثمينا وسمح له بـاستعادة جزء من هويته.‏

 

وعلى عكس نجله، الذى قاد حملة مغادرة الاتحاد الأوروبى، فإن ستانلى جونسون صوت فى 2016 ‏للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبى، مع هذا فإنه غير من رأيه لاحقا قائلا "إن الوقت قد حان من أجل ‏المغادرة".‏

 

وقال داونينج ستريت إن قرار ستانلى جونسون الحصول على الجنسية الفرنسية هو "أمر شخصى لوالد ‏رئيس الوزراء".‏

 

وكان جونسون - الأب - أعلن أنه سيسعى للحصول على الجنسية الفرنسية فى ديسمبر قبل شهر من ‏مغادرة بريطانيا الكاملة للاتحاد الأوروبي.‏

 

وأكدت وزارة العدل الفرنسية إن ستانلى حصل على المواطنة الفرنسية، بعدما تقدم بطلب للحصول ‏عليها فى 18 نوفمبر 2021.‏

 

وخلال حديثه الجمعة، قال: "كنت سعيدا جدا.. أعد نفسى مرة أخرى مواطنا بالاتحاد الأوروبى، وهذا ‏جيد جدا"، واضاف: "إن الأمر أيضا له رمزية على المستوى العاطفى، فوالدتى وُلدت فى فيرساى، وكانت ‏جدتها، وكل العائلة هناك، أنه أمر ثمين لى أن أستعيد جزءا من هويتي".‏

 

ويمنع القانون الفرنسى أبناء المواطنين الفرنسيين من الحصول على الجنسية، إذا عاش الوالدان خارج ‏الدولة لأكثر من 50 عاما دون استخدام حقوقهم.‏

 

ومع هذا، قالت وزارة العدل إن جونسون الأب تمكن من إعادة تفعيل حقه فى الحصول على الجنسية ‏الفرنسية، مستفيدا من مادة لمن لهم علاقة "ثقافية، مهنية، اقتصادية، عائلية" بالدولة الفرنسية، ‏وأضافت أن الجنسية الفرنسية لجونسون تنطبق عليه فقط ولا تشمل نسله.‏

 


المملكة المتحدة

بوريس جونسون

ستانلي جونسون

داونينج ستريت

فرنسا

الخارجية الفرنسية

بريطانيا

بريكست


الموضوعات المتعلقة

والد رئيس وزراء بريطانيا يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:58 م

علاقة أسرية أفسدتها السياسة..الإندبندنت:ستانلى جونسون والد رئيس وزراء بريطانيا يطلب جواز سفر فرنسى للحفاظ على علاقاته مع أوروبا بعد "بريكست" رغم موقف بوريس..ويتحداه فى قرار الإغلاق بسبب كورونا: سأذهب إلى الحانة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:45 م

والد رئيس الوزراء البريطانى ينضم إلى قائمة "المخالفين".. ديلى ميل: ستانلى جونسون ينتهك قواعد كورونا للمرة الثانية.. سافر إلى اليونان رغم نصائح الحكومة.. تسوق دون "كمامة".. وداونينج ستريت: القيود تطبق على الجميع

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 04:00 ص

بريطانيا تؤكد نيتها لتغيير قوانين "بريكست" وسط تحذيرات بروكسل من "حرب تجارية"

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:59 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة