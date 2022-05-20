هيئة الدواء: ضبط 1100 مخالفة وأماكن غير مرخصة وأدوية مغشوشة منذ بداية مايو

كتب ـ وليد عبد السلام

قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر مايو الجاري وحتى تاريخه؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وقامت الحملات باستهداف جميع محافظات الجمهورية حيث تم المرور على 4423 مؤسسة صيدلية، منها 299 مخزنا للأدوية، و45 صيدلية خاصة، و4073 صيدلية عامة، و8 شركات توزيع، وتم ضبط 1100 مخالفة متنوعة، منها 992 صيدلية مخالفة، و83 مخزنا مخالفا، و 4 صيدليات خاصة، و11 مكان غير مرخصة، كما تم تحرير محضرين لمخالفة البيع بالسعر الجبرى.

وتم إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، ومنشورات الغش التجاري المدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية.

وخلال الحملات تم تحرير 386 محضر شرطة للعرض على النيابات المختصة، منهم 46 محضر غش تجاري، و83 محضر أدوية مخالفة، و330 محضر عدم وجود صيدلي، و11 محضراً لأماكن غير مرخصة.

وتم تحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة المختصة، والتى قدرت بكمية 1740 عبوة بقيمة مالية تقارب 655 ألف جنيه.

وفي إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية؛ نجحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من ضبط عدد 300 عبوة من صنف ميداثيتك أمبول (مدرج على جداول قانون المخدرات)، مجهولة المصدر، بدون فواتير، حوزة أحد الأشخاص غير المصرح لهم بمزاولة المهنة، وذلك من خلال محاولة شراء عبر إحدى مجموعات تطبيق واتس آب، وذلك في حملة رفقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتقدر قيمة المضبوطات بإجمالي 60 ألف جنيه.

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير الاحتياجات الدوائية، ورقابة الأسواق، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على جودة وفاعلية وأمان الدواء، والاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية.