هنا سيدفن الفنان سمير صبرى بمسقط رأسه بالإسكندرية .. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من مقبرة الفنان الراحل سمير صبرى بالإسكندرية، حيث يتم مراسم الدفن غدا بعد صلاة الجنازة عليه بالقاهرة.





ورحل سمير صبرى عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا، بأحد فنادق القاهرة، بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي، لمعانته من مشكلة في الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب، ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الراحل غداً السبت من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة الإسكندرية.



يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج فى كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي)، أما في السينما قدم عشرات الأفلام، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.



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