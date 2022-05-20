اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 06:58 م
أكرم القصاص
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تشارك في ملتقى سوق العمل الهندسي غدا.. التفاصيل

الجمعة، 20 مايو 2022 05:57 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تشارك في ملتقى سوق العمل الهندسي غدا.. التفاصيل الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة مهندسين الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تشارك نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي في ملتقى سوق العمل الهندسي الذي تنظمه كلية الهندسة جامعة  الإسكندرية صباح غداً السبت (2022/5/21) بالكلية، وذلك تحت رعاية  الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية .

و يضم الملتقى العديد من الشركات العاملة فى مجال الصناعة والتخصصات الهندسية المختلفة، ويهدف إلى سد الفجوة بين القطاع الأكاديمى والصناعة والتعرف على احتياجات سوق العمل لإتاحة الفرصة لإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجين بالشركات المشاركة ، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين بهذه الشركات لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وتأتى مشاركة النقابة دعما للملتقى لدوره الفعال في توفير فرص العمل للمهندسين و أيضا للتعريف بدور النقابة و جميع الخدمات المقدمة للمهندسين والتعريف بالدورات التدريبية المقدمة من خلالها لدعم حديثي التخرج .


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