نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة: مشروع بنبان وفر 15 ألف فرصة عمل

محمد شرقاوى

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه وأثناء إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية فقد تم الاستعانة بـ15 ألف فرصة عمل غير مباشرة أثناء الإنشاء، وكان جميعهم يعملون فى وقت واحد، وحاليا وصلت عدد فرص العمل التى يوفرها المشروع ألفى فرصة عمل لمواطنى أسوان.

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «فى المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالى والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وبخلاف ما وفره المشروع من فرص عمل، قام المستثمرين بإنشاء مدارس ثانوية جديدة لتخريج طلبة حاصلين على شهادات فى الطاقة الجديدة والمتجددة، كما وأن المستشفيات حول المنطقة هى تحت التطوير حاليا.

واستطرد: «الطاقة الشمسية مش بتستخدم وقود، وهى فرصة بديلة وفرت الغاز المصرى، وبقى فيه فرص أعلى لتصدير الغاز للمساهمة فى توفير العملات الصعبة والعملات الأجنبية، وده الهدف الأسمى اللى شغالين عليه».