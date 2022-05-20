موسكو تعرب عن مخاوفها من انتشار "جدري القردة" في أوروبا

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن اكتشاف حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا يمثل مصدر قلق كبير.

وأضاف مدفيديف - بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "ظهرت أخبار أخرى، وهي غير مفرحة، خاصة من أوروبا. إنها لا تتعلق بعدوى فيروس كورونا، بل بجدري القردة هي حالات منعزلة، لكنها بالطبع تثير قلقًا شديدًا".

وتشمل الأعراض الأولية لجدري القردة في الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق. وقد يظهر طفح جلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتحول في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.