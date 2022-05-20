وأضاف شويجو ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن موسكو تتخذ إجراءات عسكرية جديدة عند حدودها الغربية، وذلك ردا على التحديات الأمنية القائمة هناك خاصة في ظل تكثيف تحليقات الطيران الاستراتيجي الأمريكي في أوروبا بـ15 ضعفا ودخول سفن حربية تابعة للولايات المتحدة بشكل منتظم إلى بحر البلطيق الواقع شمال أوروبا.

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع إمداد القوات الروسية بأسلحة ومعدات حديثة، مؤكدا أن هناك خططا لتسليم أكثر من ألفي قطعة من هذه الأسلحة والمعدات إلى الجيش خلال العام الجاري.

من ناحية أخرى، كشف وزير الدفاع الروسي عن استسلام 1908 مسلحين من القوميين الأوكرانيين حتى الآن، في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول الاستراتيجية الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وقال الوزير الروسي "إنه تم استسلام أيضا 1387 من العسكريين الأوكرانيين التابعين لسلاح مشاة البحرية، فيما تم إنقاذ 177 مدنيا كانوا محتجزين داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول".

وأكد وزير الدفاع الروسي قرب الانتهاء من العملية التي تهدف لتحرير أراضي لوجانسك من قبضة المتطرفين الأوكرانيين.



