من هى كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة؟

كتب محمد جمال

عين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الجمعة وزيرة جديدة للخارجية فى الحكومة التى ترأسها إليزابيت بورن على أمل إحداث زخم إيجابى للحفاظ على أغلبية برلمانية فى الانتخابات التشريعية، واختار ماكرون سفيرة فرنسا فى لندن كاترين كولونا 66 عاما، لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثانى امرأة تتولى هذا المنصب المرموق، بحسب "روسيا اليوم".

وتخلف كولونا جان إيف لودريان، الذى تولى الوزارة منذ عام 2017 وكان يعد أحد أعمدة إدارة ماكرون.

ومنذ عام 2019، شغلت كاثرين كولونا منصب سفيرة فرنسا لدى المملكة المتحدة، وكانت على وجه الخصوص فى خط المواجهة خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ثم خلال التوترات بين باريس ولندن بشأن تراخيص الصيد.

تخرجت كاثرين كولونا من معهد الدراسات السياسية (1980) وENA (1983)، ولديها سيرة ذاتية مليئة على الجبهة الدبلوماسية.

انضمت كاثرين كولونا إلى فريق الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك فى الإليزيه عندما تم انتخابه لأول مرة فى عام 1995، لتصبح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية حتى عام 2004.

كما شغلت منصب مندوبة فرنسا الدائمة لدى اليونسكو، (2008-2010)، وسفيرة فرنسا لدى إيطاليا وسان مارينو (2014-2017) والممثل الدائم لفرنسا لدى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (2017-2019).

ويأتى التغيير فى وزارة الخارجية مع اقتراب نهاية الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبى الذى بدأت وحدته بالتراجع مع الفشل فى اعتماد حزمة عقوبات سادسة على روسيا.

جدير بالذكر أن كولونا تعهدت بأن تتحرك بفاعلية فى الملف الأوكرانى، فى حين عمل الرئيس إيمانويل ماكرون على إبقاء قناة دبلوماسية مفتوحة مع موسكو.

يذكرأن، كشفت الحكومة الفرنسية بعد إنهاء رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اختيار أعضاء فريقها الوزارى، ويأتى هذا بعد 4 أيام من اختيار الرئيس ماكرون لبورن، لتكون على رأس حكومته، إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية فى 24 أبريل 2022.

أسماء وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة إليزابيث بورن

تم تعيين عضو البرلمان الأوروبى كريسولا زاكاروبولو وزيرة دولة للتنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية، وملحقًا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية.

شارلوت كوبل، قاضية، الوزيرة المسؤولة عن الأطفال.

جوستين بنين وزير الدولة المسؤول عن البحر، لرئيس الوزراء، إليزابيث بورن.

عينت القاضية إيزابيل روما وزيرة منتدبة مسؤولة عن المساواة بين المرأة والرجل والتنوع وتكافؤ الفرص.

تم تعيين كريستوف بيتشو، عمدة أنجيه، وزيرا مفوضا مسؤولا عن السلطات المحلية.

أميلى دى مونتشالين وزيرًا للانتقال البيئى والتماسك الإقليمي.

سيلفى ريتايو وزيرة للبحث والتعليم العالى والابتكار.

ريما عبد الملك وزيرة للثقافة. خلفا لروزلين باشلو.

كليمان بون وزيراً للدولة لشؤون أوروبا.

أوليفيا جريجوار متحدثة رسمية باسم الحكومة، خلفت جبرائيل عتال.

فرانك ريستر وزيرا مسؤولا عن التجارة الخارجية.

غبريال عتال وزيراً منتدباً مسؤولاً عن الحسابات العامة.

أوليفييه فيران وزيرًا مفوضًا مسؤولاً عن العلاقات مع البرلمان والحياة الديمقراطية.

أميلى أوديا كاستيرا وزيرة للرياضة والألعاب الأولمبية.

Agnès Pannier-Runacher وزيرة لانتقال الطاقة.

يائيل براون بيفيه وزيرا للخارج.

ستانيسلاس جويرينى وزيرا للخدمة العامة، خلفا Amélie de Montchalin.

مارك Fesneau وزير الزراعة والسيادة الغذائية، خلفا لجوليان دينورماندي.

داميان آباد وزيرا للتضامن والاستقلال الذاتى وذوى الإعاقة.

أوليفييه دوسوبت وزيرا للعمل والتوظيف الكامل والاندماج خلفا لإليزابيث بورن، التى تقود الحكومة الآن.

عينت بريجيت بورغينيون وزيرة للصحة والوقاية.

سيباستيان ليكورنو وزيرا للقوات المسلحة. يخلف فلورنس بارلي.

المؤرخ باب ندياى وزيرا للتربية الوطنية والشباب.

لا يزال إريك دوبوند موريتى فى وزارة العدل.

كاثرين كولونا فى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، خلفا لجان إيف لودريان.

جيرالد دارمانين يحتفظ بمنصبه كوزير للداخلية.

بقى برونو لو مير فى بيرسى وزيرا للاقتصاد والمالية والصناعية والسيادة الرقمية.

أليكسيس كوهلرأمينا عاما للإليزيه