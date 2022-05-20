مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 7 رحلات طيران أوروبية

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 102 رحلة أغلبها أوروبية وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى اليوم، بينها 99 رحلة دولية قادمة من 10 دول أوروبية.
وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى، استقبال المطار 99 رحلة دولية، و3 رحلات داخلية بزيادة فى معدلات وصول السياحة التشيكية التى تخطت الـ30 رحلة خلال الأسبوع.
وتبين من جداول الوصول استقبال المطار 3 رحلات من بلجيكا خلال الأسبوع و5 من هولندا و17 من إيطاليا و16 من ألمانيا و31 رحلة تشيكية و21 رحلة من المطارات البولندية.
كذلك يستقبل المطار3 رحلات من سويسرا ورحلة من فرنسا وأخرى من رومانيا، وكذلك رحلة من لكسمبورج و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 7 رحلات طيران أوروبيةالجمعة، 20 مايو 2022 10:31 ص
مطار مرسى علم
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يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 102 رحلة أغلبها أوروبية وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى اليوم، بينها 99 رحلة دولية قادمة من 10 دول أوروبية.
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