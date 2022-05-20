ونقلت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة، عن سودهير ناندانوار الضابط بشرطة مدينة "شاندرابور" قوله - إن صهريجا محملا بالديزل اصطدم بشاحنة كانت تقل جذوعا من الأخشاب إلى قرية "أجايبور" القريبة من "شاندرابور".

وأضاف ناندانوار، أنه عقب وقوع الحادث، اندلع حريق لقى خلاله 9 أشخاص على الفور مصرعهم متفحمين، مشيرا إلى أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى شاندرابور.

فيما أفادت مصادر بإدارة الغابات بأن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحادث بعد ساعة تقريبا من حدوثه وتمت السيطرة عليه بعد ذلك بساعات قليلة.

