اليوم السابع
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مصرع 3 شباب غرقا بنهر النيل فى البلينا جنوب سوهاج

الجمعة، 20 مايو 2022 08:25 م
مصرع 3 شباب غرقا بنهر النيل فى البلينا جنوب سوهاج أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج 3 شباب 19 سنة لقوا مصرعهم غرقا بنخر النيل أثناء الاستحمام بنهر النيل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثامين إلى مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بغرق 3 شباب بنهر النيل دائرة المركز وتم استخراج الجثث معرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بفرق علاء. ع. م. 19 سنة وكريم. ع. ج 19 سنة وإبراهيم. م. ا. ف 19 سنة أثناء استحمامهم فى النيل هربا من الحر ونظرا لعدم إجادتهم السباحة لقوا مصرعهم.

تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار وائل محمد على المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج.

 


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