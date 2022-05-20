اليوم السابع
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مصرع شخص وفقدان 9 آخرين إثر انهيار جزء من نفق فى إقليم كشمير

الجمعة، 20 مايو 2022 02:40 م
مصرع شخص وفقدان 9 آخرين إثر انهيار جزء من نفق فى إقليم كشمير كشمير
كتب أحمد علوى

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لقي شخص مصرعه وفقد 9 آخرين، إثر انهيار جزء من نفق في منطقة رامبان الجنوبية في إقليم كشمير الهندي.

وأفاد مسؤولون، بأن رجال الإنقاذ عثروا على جثة عامل في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وذلك بعد انهيار جزء من نفق في الإقليم الواقع بجبال الهيمالايا، وفقا لروسيا اليوم.

وأشاروا إلى استمرار البحث عن تسعة آخرين محاصرين.

والنفق هو جزء من نفق طريق سريع جبلي كان قيد الإنشاء عندما انهار ليلة الخميس في منطقة رامبان الجنوبية.

وكان عامر علي، المسؤول في إدارة الكوارث الحكومية، قال في وقت سابق إنه تم إنقاذ ثلاثة عمال محاصرين عند مدخل النفق وإنهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضاف علي أن الجزء المنهار كان يستخدم للتهوية ونقل الإمدادات والمعدات إلى النفق الرئيسي تحت الإنشاء.

 

الهند

اقليم كشمير

انهيار نفق فى الهند

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