مصرع شخص وإصابة آخر إثر اندلاع حريق بعدد من المنازل في قنا.. التفاصيل

قنا صابر سعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في حريق نشب بعدد من المنازل بقرية الميات بأبو مناع شرق.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بنشوب حريق في عدد من المنازل وانتقال قوة من الحماية المدنية بقنا وجاري السيطرة على الحريق وحصر المنازل والأحواش.



وتمكنت الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات زراعية بمنزلين وحوش بالبحري سمهود في مركز أبوتشت شمال قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد السيطرة حريق نشب في مخلفات زراعية بمنزلين وحش دون خسائر في الأرواح.



وانتقل رئيس الوحدة القروية بأبوشوشة، والتواجد بمكان الحريق، حيث تم السيطرة علي الحريق واتخاذ ما يلزم.



