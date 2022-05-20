مصرع شاب إثر تناوله حبة الغلال السامة فى الغربية

الغربية ـ محمد طارق

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه، وذلك بعد تناوله حبة الغلال السامة بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، حيث عثرت أسرته على جثمانه داخل غرفته، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بتلقي بلاغ من أهالي بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة، يفيد بقيام شاب يدعى "وائل.إ.ب" 27 سنة بالتخلص من حياته وذلك بعد تناول حبة الغلال السامة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه قام بإنهاء حياته بعد تراكم الديون عليه، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





