اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 04:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب إثر تناوله حبة الغلال السامة فى الغربية

الجمعة، 20 مايو 2022 01:26 م
مصرع شاب إثر تناوله حبة الغلال السامة فى الغربية جثة
الغربية ـ محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه، وذلك بعد تناوله حبة الغلال السامة بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، حيث عثرت أسرته على جثمانه داخل غرفته، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بتلقي بلاغ من أهالي بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة، يفيد بقيام شاب يدعى "وائل.إ.ب" 27 سنة بالتخلص من حياته وذلك بعد تناول حبة الغلال السامة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه قام بإنهاء حياته بعد تراكم الديون عليه، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 


مصرع شاب

حبة الغلال

السنطة

حبة الغلال السامة

الغربية

اخبار الغربية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة