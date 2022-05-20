مصرع رجل وابنته بعد تعدى مجهول عليهما داخل منزلهما في الفيوم

كتب: هانى فتحى

لفظ أب أنفاسة الأخيرة متأثرا بإصابته، بعد تعدى مجهول عليه إثر اقتحام منزله بعزبة الأصفر التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد صلاة الفجر، والاعتداء عليه هو وابنته بسلاح أبيض.

ولقى ا ا ع مصرعة داخل مستشفى طامية المركزى متأثرا بإصابته، بعد ساعات من مصرع نجلته ح متأثرة بإصابتها من قبل مجهول، بعد اقتحام مجهول لمنزلهما الكائن بعزبة الأصفر التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم فجراً والاعتداء عليها ووالدها بسلاح أبيض وفر هارباً.

وفوجئت أسرة المجنى عليهما بإصابة الأب ونجلته داخل منزلهما بإصابات بالغة، وغرقهما في دمائهما.

انتقلت قوة من مركز شرطة طامية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.