مسجلان يقتلان زميلهما ويلقيان جثته في النيل بسبب خلافات بينهم بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أقدم عاطلان مسجلان جنائيا، على قتل زميلهما بعدة طعنات، والتخلص من الجثة في نهر النيل فرع رشيد المار أمام قرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات، بسبب خلافات بينهم، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب بنهر النيل امام قرية كفور بلشاي.



انتقلت قوة أمنية والانقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين وجود طعنات بها، وان المتوفي في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين القتيل وشقيقين مسجلين جنائيا دفعتهما لاستدراجه والنزول به إلى مركب في النيل وقتله، وإلقاء الجثة في المياه ، تم ضبط احد المتهمين وهروب الثاني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.









