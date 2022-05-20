اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 04:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدد ياشيخ العرب.. الآلاف يصلون الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي في طنطا (فيديو)

الجمعة، 20 مايو 2022 02:29 م
مدد ياشيخ العرب.. الآلاف يصلون الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي في طنطا (فيديو) الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي بطنطا، رصد خلاله صلاة الجمعة الثانية بالمسجد بعد إعادة فتح الأضرحة مرة أخرى، عقب التوقف لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.
 
وأدى الآلاف من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، صلاة الجمعة بالمسجد، وامتلأ المسجد بالكامل بالمصلين من الرجال والسيدات.
 
 
وتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر لزيارة مقام سيدي أحمد البدوي وقراءة الفاتحة والقرآن.
 
ونظم عمال المسجد عملية دخول المواطنين للمسجد لمنع التكدس والزحام وتخصيص ابواب لدخول الرجال والسيدات.
 
 
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (1)
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (1)

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (2)
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (2)

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (3)
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (3)

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (4)
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (4)

 
 


 

 


مسجد سيدى احمد البدوي

طنطا

صلاة الجمعة بمسجد سيدى احمد البدوي بطنطا

محافظة الغربية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة