مدد ياشيخ العرب.. الآلاف يصلون الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي في طنطا (فيديو)

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي بطنطا، رصد خلاله صلاة الجمعة الثانية بالمسجد بعد إعادة فتح الأضرحة مرة أخرى، عقب التوقف لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.
وأدى الآلاف من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، صلاة الجمعة بالمسجد، وامتلأ المسجد بالكامل بالمصلين من الرجال والسيدات.
وتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر لزيارة مقام سيدي أحمد البدوي وقراءة الفاتحة والقرآن.
ونظم عمال المسجد عملية دخول المواطنين للمسجد لمنع التكدس والزحام وتخصيص ابواب لدخول الرجال والسيدات.
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (1)
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (2)
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (3)
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا (4)
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