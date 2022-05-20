مدد ياشيخ العرب.. الآلاف يصلون الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي في طنطا (فيديو)

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي بطنطا، رصد خلاله صلاة الجمعة الثانية بالمسجد بعد إعادة فتح الأضرحة مرة أخرى، عقب التوقف لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

وأدى الآلاف من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، صلاة الجمعة بالمسجد، وامتلأ المسجد بالكامل بالمصلين من الرجال والسيدات.